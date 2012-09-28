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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:30 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,此前西班牙宣布减支预算案

路透首尔9月28日电---韩国股市周五盘初上涨,此前西班牙公布了一项减支预算案,许多人士视此为针对国际援助可能的条件做出的预先举措.

市场人士亦注意到,许多投资者周四赶在周一假期之前完成了轧平仓位的操作,因为交易需要两天时间来清算,这也为建立新的仓位铺平了道路.

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