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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月28日

**上海证券报**

--央行调查统计司副司长徐诺金表示,央行已出台研究报告,汇率制度改革和资本项下的可兑换要协调推进.

--湖北能源(000883.SZ)斥资8.71亿元人民币参与湖北银行增资扩股,占扩大后股东的9.9%,与三峡集团和武钢集团并列第一大股东.

**第一财经日报**

--无锡市政府已通过协调金融机构及出台政策,帮助尚德电力STP.N走出危机.据相关人士透露,中行(601988.SS)(3988.HK)已向尚德发放了约2亿元的贷款.

**21世纪经济报 道**

--阿根廷联邦计划部长向中国企业推介其两座大型水电站建设项目,两项目计划投资总额约50亿美元.不过在建筑期,投标者需至少提供50%的总投资额.

--近日中海集团、大连中远和招商局三大航运企业抛出50艘超大型油轮(VLCC)订单,合同总价值约45亿美元.

**人民日报**

--银监会日前印发"关于做好假日金融服务的通知",要求各银行金融机构在节假日做好基础金融服务的同时,要进一步扩大消费金融服务,及时增配消费金融资源.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/乔艳红; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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