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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:49 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月28日-10月5日

路透9月28日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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9/28 英国 国库券

10/1 1530 美国 13周期和26周期国库券

10/2 1530 美国 四周期国库券

10/2 英国 传统公债

10/2 0130 日本 流动性供给标售

10/3 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/4 法国 长期政府债券(OAT)

10/4 西班牙 公债

10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券

10/4 0130 日本 10年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 肖群英;审校 戴素萍

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