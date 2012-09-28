〔中国个股〕深圳能源以104亿元吸收合并控股股东深能管理公司

路透北京9月28日电---自8月初以来一直停牌的深圳能源(000027.SZ)终于揭开了重组的面纱,深圳能源公告称,拟通过定向增发股份和支付现金相结合的方式,以104.11亿元人民币的价格吸收合并其控股股东深能管理公司.

对于是次交易,深圳能源表示,本次吸收合并是深圳能源整体上市的重要后续步骤,通过吸收合并减少中间层次,实现深圳市国资委和华能国际电力股份有限公司(600011.SS)(0902.HK)直接持有深圳能源的股份.

周四晚间刊登在深交所的公告显示,根据资产评估报告书及经各方协商确定,深能管理公司持有深圳能源63.74%股份的评估值为103.94亿元,其余资产和负债的评估值为1,685.67万元.

深圳能源通过发行股份方式支付本次吸收合并的对价为103.94亿元,另通过现金支付方式支付1,685.67万元.

公告并称,根据深圳市国资委及华能国际对深能管理公司持股比例计算,深圳能源拟向深圳市国资委定向增发12.63亿股股份,并支付1,264.25万元现金;拟向华能国际定向增发4.21亿股股份,并支付421.42万元现金.

交易进行前,深圳市国资委持有深能管理公司75%的股权;华能国际持有深能管理公司25%的股权.

深圳能源于8月11日起开始停牌,停牌前收报6.22元人民币.(完)

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