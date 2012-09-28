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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:52 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油续涨至92美元上方,受伊朗紧张局势忧虑推动

路透东京9月28日电---美国原油期货周五延续涨势至每桶92美元上方,因伊朗和西方之间的关系紧张,令市场重燃对供应中断的担忧.

截止0017GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1上涨0.24美元,至每桶92.09美元,周四结算价上扬1.87美元,至91.85美元.

该合约自周三触及七周低位88.95美元后反弹,本周可能累计下跌0.9%.

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