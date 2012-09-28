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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:21 BJT

〔中国个股〕上海钢联称CME新推的中国螺纹纲掉期采用其价格指数为基准

路透上海9月28日电---中国上海钢联电子商务股份有限公司(300226.SZ)周五公告称,芝加哥商品交易所公司(CME.O)10月15日将推出中国螺纹钢HRB400掉期期货合约,该合约将以上海钢联的"我的钢铁"(Mysteel)价格指数为基准设计、上市、清算和结算.

公告指出,该掉期期货合约单位为100吨,以美元计价,合约将在纽约商业交易所(NYMEX)上市.

双方1月已签订相关数据授权协议,期限为七年.协议履行对于上海钢联未来业绩的影响,取决于CME这个衍生品合约交易和清算的数量与规模.

上海钢联公告称,该合约的上市将明显提高公司大宗商品数据服务品牌的国际影响力,并且将对公司未来的经营业绩产生积极的影响.但由于该合约为创新性产品,公司目前无法对成交量作出预计.

上海钢联周四收报16.32元.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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