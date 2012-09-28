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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:11 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月28日-10月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月28日(五)

北京--印度央行副总裁Anand Sinha在国际清算银行(BIS)地区政策论坛发表演讲.

吉隆坡--马来西亚总理纳吉布提交2013年预算案(0700).

波哥大--哥伦比亚央行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

10月1日(一)

科威特市--海湾国家央行总裁将讨论对叙利亚和伊朗的制裁问题.

华盛顿--世界银行举行简会发布2013年世界发展报告(1430).

10月2日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.

10月3日(三)

香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).

10月4日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).

斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.

巴黎--第12届非洲国际经济论坛.

10月5日(五)

华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).

布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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