〔中国金融〕无锡市政府出面协调银行支持,尚德已获2亿元贷款-报载

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透上海9月28日电---中国证券报周五报导称,继新余市政府对赛维LDKLDK.NYSE伸出援手后,无锡市政府也通过协调金融机构及出台政策,帮助尚德电力STP.N走出危机.至此,中国最大的两家光伏企业都得到了来自政府方面的鼎力相助.
报导并称,无锡市市长朱克江昨日下午来到尚德电力进行现场办公,同时中国银行牵头的多家银行也已组成财团,进入尚德并准备发放贷款.
相关人士透露,中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]和建设银行(0939.HK)(601939.SS)等组成银团.中行在昨日已经直接发放了2亿元人民币贷款.而尚德在今年年底之前需要偿还的贷款大约有10多亿元.
上述人士并透露,此次银团进驻可以直接实现银行之间的票据交换,减少资金运营成本.
上述人士指出,由于资金短缺严重,今年第四季度尚德一度减少了生产计划.而就在一周前,尚德已宣布进行大量裁员,公司的P2电池厂全线关闭,裁员人数大约涉及1,500人.
中国证券报此前报导引述国开行人士透露,该行最近完成关于进一步加强金融信贷扶持光伏产业健康发展建议,将很快提交到国家发改委,据悉其拟重点确保包括无锡尚德等12家光伏企业授信额度.[ID:nSB1794748]
报导称,无锡市政府会出台加快推进光伏产品国内应用的相关措施,并积极帮助企业降本增效,改善经营管理和增强造血机制.
据尚德方面介绍,今年三季度,公司出口量达到450兆瓦,四季度也拿到了450兆瓦的出口订单,全年可完成总产能1.9至2 GW,力争2.2 GW.
尚德电力可能要面临数亿美元的新增债务,之前该公司爆出可能被合作伙伴欺诈,而其他太阳能企业,比如赛维LDK太阳能LDK.N、晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合光能(TSL.N)和英利绿色能源控股(YGE.N)的日子也不好过.[ID:nSB1726374]
多位分析师并表示,天合光能、尚德电力及英利绿色能源控股等中国光伏业者手中持有的存货约5千兆瓦(gigawatt,GW),几乎是全球年度需求的六分之一. (完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。