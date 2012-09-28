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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:30 BJT

〔台湾股市〕高开,中国长假期间游客增长预期提振观光类股

路透台北9月28日电---台湾股市周五开盘上涨0.27%,受晶华国际(2707.TW)等酒店运营商股票提振,因冀望10月初中国长假期间大陆游客人数增长.

加权股价指数.TWII开盘上涨20.43点,至7,704.23点,前一交易日收涨0.2%.

晶华国际跳涨1.14%,观光类股.THOI升0.9%.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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