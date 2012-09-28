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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:26 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国青特集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),华夏银行主承
  冀中能源集团15亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
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  二、新债上市:

  哈尔滨银行25亿元五年期固息金融债1220008,票面利率4.55%
  山东魏桥创业集团2亿元一年期短融041258059,票面利率5.21% 
  山东魏桥创业集团8亿元一年期短融041258060,票面利率5.10%
  德美化工(002054.SZ)1亿元一年期短融041258058,票面利率5.70% 
  华联股份(000882.SZ)6亿元一年期短融041269027,票面利率5.42% 
  内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041253055,票面利率5.70%  
  武汉城投20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282373,票面利率5.70%
  光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1282374,基本利差2.23%
  上海建工(600170.SS)14亿元三年期中票1282375,票面利率4.70%
  湖南湘投控股集团7亿元五年期中票1282376,票面利率6.19%
  安琪酵母(600298.SS)5亿元三年期中票1282377,票面利率5.68%
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  三、缴款: 

  财政部280亿元20年期固息国债120018,票面利率4.10%
  慈溪国有资产投资公司8亿元七年期固息债1280293,票面利率6.60%
  成都大陆希望集团4亿元人民币一年期短期融资券
  龙力生物(002604.SZ)3.5亿元一年期短融
  中国中冶(601618.SS)(1618.HK)30亿元一年期短融
  志高空调8亿元一年期短融  
  安徽中鼎控股集团4.2亿元三年期中期票据
  江苏盐业集团5亿元五年期发行人选择权(3+2)中票
  中煤矿山建设集团4亿元五年期中票
  四川长虹电子集团10亿元三年期中票
  丽江旅游(002033.SZ)2.5亿元五年期中票
  湖北铁路6亿元五年期中票
  河南交通投资集团10亿元五年期中票  
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行20亿元一年期央票1101074到期兑付,参考收益率3.5840%
  五矿集团35亿元五年期中票0982135付息,票面利率4.50%
  重庆江北嘴投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080111付息,票面利率4.90%
  河北建投交通投资公司20亿元15年期固息债1080112付息,票面利率4.95%
  江苏海洲湾发展集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080113付息,票面利率5.55%
  江苏华靖资产经营公司15亿元七年期固息债1080114付息,票面利率5.68%
  山西焦煤集团10亿元五年期中票1082171付息,票面利率4.00%
  陕西延长石油集团公司40亿元五年期中票1082172付息,票面利率4.00%
  江苏高新中小企业3.3亿元三年期浮息(一年期定存基准)集合票据1083007付息,基本利差1.85%
  太原钢铁集团30亿元五年期中票1182260付息,票面利率6.06%
  山东商业集团8亿元三年期中票1182261付息,票面利率6.73%
  宁波开发投资集团10亿元五年期中票1182262付息,票面利率7.38%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国央行货币政策委员会委员陈雨露周四表示,任何降息或降准的决策将取决于海外环
境是否恶化.[ID:nSB1800802] 

  --在中国股市命悬2,000点的背景下,市场对中国证监会周四召开新闻会内容给予厚望,希
望其宣布有关暂停新股发行的消息;不过证监会当日仅表示,正积极研究推进上市公司现金分
红税收制度调整,降低证券投资税负.[ID:nSB1802054]

  --中国证券报周五报导称,继新余市政府对赛维LDKLDK.NYSE伸出援手后,无锡市政府也通
过协调金融机构及出台政策,帮助尚德电力STP.N走出危机.至此,中国最大的两家光伏企业
都得到了来自政府方面的鼎力相助.[ID:nSB1802194]
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 李宏薇

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