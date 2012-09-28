《中国债券市场每日交易备忘》--9月28日

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国青特集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),华夏银行主承 冀中能源集团15亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 哈尔滨银行25亿元五年期固息金融债1220008,票面利率4.55% 山东魏桥创业集团2亿元一年期短融041258059,票面利率5.21% 山东魏桥创业集团8亿元一年期短融041258060,票面利率5.10% 德美化工(002054.SZ)1亿元一年期短融041258058,票面利率5.70% 华联股份(000882.SZ)6亿元一年期短融041269027,票面利率5.42% 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041253055,票面利率5.70% 武汉城投20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282373,票面利率5.70% 光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1282374,基本利差2.23% 上海建工(600170.SS)14亿元三年期中票1282375,票面利率4.70% 湖南湘投控股集团7亿元五年期中票1282376,票面利率6.19% 安琪酵母(600298.SS)5亿元三年期中票1282377,票面利率5.68% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元20年期固息国债120018,票面利率4.10% 慈溪国有资产投资公司8亿元七年期固息债1280293,票面利率6.60% 成都大陆希望集团4亿元人民币一年期短期融资券 龙力生物(002604.SZ)3.5亿元一年期短融 中国中冶(601618.SS)(1618.HK)30亿元一年期短融 志高空调8亿元一年期短融 安徽中鼎控股集团4.2亿元三年期中期票据 江苏盐业集团5亿元五年期发行人选择权(3+2)中票 中煤矿山建设集团4亿元五年期中票 四川长虹电子集团10亿元三年期中票 丽江旅游(002033.SZ)2.5亿元五年期中票 湖北铁路6亿元五年期中票 河南交通投资集团10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行20亿元一年期央票1101074到期兑付,参考收益率3.5840% 五矿集团35亿元五年期中票0982135付息,票面利率4.50% 重庆江北嘴投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080111付息,票面利率4.90% 河北建投交通投资公司20亿元15年期固息债1080112付息,票面利率4.95% 江苏海洲湾发展集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080113付息,票面利率5.55% 江苏华靖资产经营公司15亿元七年期固息债1080114付息,票面利率5.68% 山西焦煤集团10亿元五年期中票1082171付息,票面利率4.00% 陕西延长石油集团公司40亿元五年期中票1082172付息,票面利率4.00% 江苏高新中小企业3.3亿元三年期浮息(一年期定存基准)集合票据1083007付息,基本利差1.85% 太原钢铁集团30亿元五年期中票1182260付息,票面利率6.06% 山东商业集团8亿元三年期中票1182261付息,票面利率6.73% 宁波开发投资集团10亿元五年期中票1182262付息,票面利率7.38% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国央行货币政策委员会委员陈雨露周四表示,任何降息或降准的决策将取决于海外环 境是否恶化.[ID:nSB1800802] --在中国股市命悬2,000点的背景下,市场对中国证监会周四召开新闻会内容给予厚望,希 望其宣布有关暂停新股发行的消息;不过证监会当日仅表示,正积极研究推进上市公司现金分 红税收制度调整,降低证券投资税负.[ID:nSB1802054] --中国证券报周五报导称,继新余市政府对赛维LDKLDK.NYSE伸出援手后,无锡市政府也通 过协调金融机构及出台政策,帮助尚德电力STP.N走出危机.至此,中国最大的两家光伏企业 都得到了来自政府方面的鼎力相助.[ID:nSB1802194] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 李宏薇
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。