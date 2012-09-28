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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 10:40 BJT

〔希腊政经〕希腊领导人紧缩方案谈判取得进展,距达成协议更进一步

路透雅典9月27日点---虽然在削减薪资和养老金支出方面仍持保留意见,但希腊各方政治领导人已基本同意一项接近120亿欧元的节支方案,这份颇具争议的计划距离达成最终协议也更近一步.

有官员表示,在削减预算问题上争论了数周后,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)的盟友已就计划构成达成一致,并正在制定有关薪资和养老金支出削减的最后细节.

"已经达成了基本协议,我们正在进入到最后协商,"希腊财政部长史托纳拉斯在与萨马拉斯政府内的三位领导人会晤后表示.

希腊政府的重点已转向与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)三方国际贷款人达成协议.三方代表下周初将返回希腊,完成紧缩方案的谈判.

希腊政府需尽快敲定协议,以便赶在10月欧元区财长会议前让协议获得希腊国会批准.

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