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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 09:42 BJT

〔澳洲数据〕8月民间信贷经季节调整后较前月增长0.2%--央行

路透悉尼9月28日电---澳洲央行周五公布,8月民间信贷经季节调整后较前月增长0.2%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

8月 7月 2012年8月/2011年8月

信贷总额 +0.2 +0.2 +4.1

房屋信贷 +0.3 +0.3 +4.8

其他个人用途信贷 -0.3 -0.3 -1.4

企业信贷 -0.1 +0.1 +4.0 (完)

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--编译 肖群英;审校 张涛

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