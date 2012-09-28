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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:32 BJT

〔中国证券〕浙江世宝A股发行周期延长,业内人士称之为变相救市

路透上海9月28日电---有关中国证监会将暂停新股发行的传言令股市周四突然暴涨后,周五浙江世宝启动A股首次公开发行(IPO)程序,直接打破有些投资者的幻想.不过浙江世宝的发行周期打破惯例,明显被延长,有业内人士认为这其实是一种"变相救市".

拟在深交所上市的浙江世宝(代码为002703)周五刊登公告,10月8日至23日为初步询价及路演期,长达12个工作日.而此前深市新股的询价及路演周期一般为五六个工作日.

"停发新股是一个极端,其实放慢节奏也能达到(减轻扩容压力)同样的效果,这说不定就是证监会一种窗口指导手段."上海一位不愿具名的投行人士称.

他认为,最近新股发行整个流程都在放慢,无论是上会审批,还是最终获发行批文,周期都比往常慢,这已经能够反映一定的政策意图."只有把二级市场搞上去,新股才能发得出去,这个逻辑还是挺明显的."

浙江世宝及其主承销商招商证券均不愿对此作评论,只是表示,"以公告为准".

其实,近阶段中国证监会发审委审批新股的节奏已开始放慢,创业板发审委已暂停两个月召开工作会议,近期才重新开会审议公司IPO申请.

近期中国A股市场表现相当低迷,周三沪综指.SSEC盘中跌破2,000点,创下近44个月新低.投资者呼吁监管层出台一些政策救市,呼声较高的救市政策就是暂停新股发行.

沪综指周五早盘小幅波动,本地时间10:15,沪综指报20.56.573点,涨0.01%.周四收盘则大涨52.151点,创三周来最大单日涨幅.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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