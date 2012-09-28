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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:14 BJT

〔日本个股〕麒麟控股考虑出售所持星狮集团的近15%股份--消息人士

路透新加坡/东京9月28日电---熟悉情况的消息人士周五表示,日本麒麟控股(2503.T)正考虑出售其持有的星狮集团(F&N)(FRNM.SI)近15%股份.

其中一名消息人士对路透称,麒麟控股正在研究多个选项,包括将股份售予泰国酿酒(TBEV.SI),或者以更高的加码售予另一个潜在买家.

这位不愿具名的消息人士还补充道,泰国酿酒已就购买上述股份事宜与麒麟控股进行过接触.

泰国酿酒上周提出72亿美元收购星狮集团.

日本经济新闻周五报导称,麒麟控股若将手中所有星狮集团的股份售予泰国酿酒,可能将获得约1,200亿日圆(15.4亿美元).不过一名消息人士还说,麒麟控股尚未作出决定.

麒麟控股一位高层表示,该公司不会就个别交易置评.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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