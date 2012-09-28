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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:58 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受西班牙预算案提振上涨,韩债走高

路透首尔9月28日电---韩元兑美元KRW=周五盘初略微上涨.西班牙公布主要侧重于削减支出的2013年预算案之后,一些风险资产受到投资者青睐.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,115.2,周四国内收报1,116.2.

但韩元波动幅度料将有限,因大多数交易商在周六开始的亚洲地区长假前轧平仓位.

韩国综合股价指数.KS11小涨0.2%,报1,993.48点.

受季度末调仓活动影响,韩债价格上涨,12月三年期公债期货KTBc1升0.05点,至106.20.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,115.2 1,116.2

日圆/韩元JPYKRW=R 14.3606/706 14.3607/747

韩国公债期货KTBc1* 106.20 106.15

韩国综合股价指数.KS11 1,993.48 1,988.70

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张涛

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