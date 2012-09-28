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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 10:19 BJT

〔日圆汇率〕日本可能在G7会议上谈论强势日圆--财务大臣安住淳

路透东京9月28日电---日本财务大臣安住淳称,

* 日本新任财务大臣可能在七国集团(G7)会议上谈论强势日圆

* 希望新任财务大臣向G7解释强势日圆对日本经济的不利影响.(完)

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