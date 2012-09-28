〔日圆汇率〕日本可能在G7会议上谈论强势日圆--财务大臣安住淳

台湾货币市场：跨月拆款利率高位向上，资金分配不均尚未明显改善

* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表