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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:15 BJT

《汇市简讯》美元/马币获得本地账户和企业买需的支撑

0156GMT * 美元/马币(林吉特)迄今为止陷于非常清淡的交投中;稍后将公布预算案,投机客离场观望 * 0800GMT时,2013年预算案将登场 * 美元/马币迄今为止仅交投于3.0650-3.0680 * 月末企业买需和本地账户买盘提供支撑 * 该货币对最新报3.0650-3.0660,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0700-3.0710.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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