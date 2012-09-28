〔美股业绩〕耐克第一季获利与中国订单下滑,营收增长10%

路透9月27日电---全球最大运动服装生产商--耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)第一季获利较上年同期下滑,中国市场未来数月的订单三年以来首次下降,令这个推动该公司业绩成长的引擎熄火.

鞋和T恤衫的原材料成本上升继续拉低耐克利润率,该公司股价在周四盘后交易中下挫2.3%.

未来订单,或定于2012年9月至2013年1月发货的Nike品牌鞋类与服装订单量增长6%.

而中国的未来订单量下滑5%,去年则大增27%.

"有一种担心是,北美市场已经停止成长,需要中国市场发挥作用."零售业咨询公司Neev Capital的创始人兼常务董事Rahul Sharma表示.然而,中国仍非Nike的最大市场.

他说,中国订单减少在意料之中,投资者的反应过度.

耐克中国市场的库存已经出现过剩,面对当地市场的激烈竞争和本土品牌经常性的促销活动却没有什么好办法.而分销商和零售商则对经济形势忧心忡忡.

订单下滑令优于分析师预期的获利情况黯然失色.

耐克在截至8月31日当季的每股盈余(EPS)为1.23美元,上年同期为1.36美元.汤森路透I/B/E/S访问的分析师原先平均预期为1.12美元.

净利为5.67亿美元,低于上年同期的6.45亿美元.

营收增长10%至67亿美元,分析师平均预估为64.2亿.

毛利率从上年同期的44.3%降至43.5%,不过降幅小于最近数季,由于产品售价上涨和削减成本帮助舒缓了原材料与劳工成本上涨带来的冲击.(完)