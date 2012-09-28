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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 10:31 BJT

〔美国基金〕9月26日当周货币市场基金增加85.2亿美元--ICI

路透9月27日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至9月26日当周,美国货币市场共同基金总资产增加85.2亿美元,至2.576万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加52.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加47.4亿美元,免税基金减少15.1亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少12.5亿美元至8,874.0亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少4.2亿美元,至1,868.0亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少0.8亿美元至5,127.3亿美元.免税基金资产减少7.5亿美元至1,878.8亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加97.7亿美元至1.689万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加57.1亿美元至6,840.6亿美元.应税非政府货币市场基金资产增长48.2亿美元至9,243.4亿美元.免税基金资产减少7.6亿美元,至806.3亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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