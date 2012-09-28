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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:24 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元小幅走高,9月有望取得涨幅

路透悉尼/惠灵顿9月28日电---澳元和新西兰元周五小升,本月有望录得不错的涨幅.在欧洲问题未解且市场预期澳洲下周降息之际,澳元和新西兰元仍展现出很强的韧性.

澳元/美元AUD=D4从稍早的1.0438升至1.0457美元,受助于本周触及两周低点1.0328后的轧空行情.澳元本月可望累计上涨1.1%.

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