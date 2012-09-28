〔全球经济〕若发达国家成长放缓,新兴国家亦将面临风险--IMF

路透华盛顿9月27日电---国际货币基金组织(IMF)周四警告新兴市场国家称,如果发达经济放缓,他们的高速发展将面临风险,以此敦促决策者确保本国经济做好应对准备.

IMF表示,新兴国家和发展中国家十多年来更好的政策决策使得这些经济体更加强大,也更能够应对经济冲击,但也强调指出,这些国家并不能幸免内外冲击.

IMF在周四公布的世界经济展望报告的前几章警告称,资本流激增、信用增速加快以及大宗商品价格高企,这些曾是新兴经济体强劲增率推手的因素,亦有嘎然而止的可能.

"不能保证新兴经济体过去两年享受的相对平静状态能够持续下去,"IMF经济学家Abdul Abiad在新闻发布会上表示."发达经济体有很大风险会经历再一次下行轨道,在这样的情况下,新兴经济体和发展中经济体将结束与发达经济体的'再挂钩'关系."

这份IMF报告对过去60年100多个新兴和发展中经济体的经济扩张和下行情况进行了研究.结果发现,新兴经济体的更多时间是在扩张模式上.下行和复苏阶段程度更轻,时间更短.

该报告认为,发达经济体的衰退和资本流的突然中止使得新兴经济体的扩张终结的可能性翻倍.

IMF发现,来自国家内部的冲击,比如信贷荣景或银行危机,更可能导致新兴经济体出现严重成长放缓.

在全球经济进一步放缓的威胁下,IMF表示,新兴和发展中国家应关注重建财政安全网,如此才能应对发达经济体可能出现的继续下行状况.(完)