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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 10:54 BJT

〔英国经济〕第三季GDP表现料"非常强劲"--央行委员费希尔(更新版)

(新增更多细节)

路透伦敦9月27日电---英国太阳报周四引述英国央行货币政策委员费希尔的谈话称,预计第三季国内生产总值(GDP)表现将"非常强劲".

太阳报还报导称,费希尔预期未来两到三年英国的通胀率大约会维持在当前的2.5%,不过报导未提供费希尔的完整谈话.

英国央行发言人稍后试图根据费希尔这次访谈录音来澄清他的评论,指出费希尔说的是,"事实上我们很难达到2%的通胀率目标,总是会较此略有差距,并试图使其向目标靠拢.因此我们预计,未来两到三年,通胀率将保持在此区间--略高或略低于目标水准".

英国央行8月报告预计,2012年第四季通胀率平均约为2.2%,而2013年第四季将降至2%目标之下.

费希尔补充道,近期启动的融资换贷款计划(FLS)无上限,可能向英国经济注入600亿-1,000亿英镑(约合970亿-1,610亿美元).

"银行业目前有放贷的真实意愿.我们认为有渴求信贷的企业,"他称.(完)

--编译 许娜;审校 张明钧

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