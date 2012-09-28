〔中国货币市场〕七天回购利率较周初高点跌去四成,季末前资金料续宽松

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透上海9月28日电---在中国人民银行公开市场创纪录单周净投放补充流动性供给后,银行间市场周五早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS大幅下挫,其中七天期品种跌幅达100个基点(bp)至2.80%附近,较周初创下的七个月高位值跌去四成.
交易员指出,目前市场资金供给十分充裕,而且明日券商等开始提前放假,各机构长假前资金安排基本落定,因此预计季末前市场流动性有望维持这种宽松状态.
本周二,七天期回购加权利率最高冲至约4.7%水平,创下七个月以来新高.
"现在钱很好借,我们缺口不也大,隔夜就行."华南一银行交易员表示.
为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.[ID:nSB1787996][CN/MMTCN]
上海一银行交易员补充认为,多数机构应该已安排好节前资金,月末前市场流动性有望继续宽松.另外,央行此前进行的大量逆回购操作,基本在10月8日,甚至10月16日以后到期,这也有助于缓和节后可能出现的例行准备金调整补缴压力.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.而10月初正逢中秋和国庆假期,例行调准日将顺延至10月8日.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4735 2.9952 -52.17 413.77
七天CN7DRP=CFXS 2.8003 3.8065 -100.62 93.35
14天CN14DRP=CFXS 3.5347 3.9722 -43.75 185.19
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS -- 3.0100 -- --
七天CHICNY7D=CFXS 2.7791 3.8761 -109.70 11.50
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--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。