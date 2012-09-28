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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:29 BJT

〔中国公开市场〕10月央票到期390亿元,逆回购到期6,500亿元

路透上海9月28日电---据路透统计,中国央行公开市场10月将有390亿元人民币央票到期,无正回购到期,到期流入资金总量较9月下降三成;此外,按截至本周的操作数据统计,10月将有6,500亿元逆回购到期资金流出.合并计算,当月公开市场到期净流出资金量为6,110亿元.

为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.[ID:nSB1787996]

以下为2012年10月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量

--------------------------------------------------------------------

2012/10/1-10/5 -- -- -- --

10/6-10/12 100 -- -1,700 -1,600

10/13-10/19 100 -- -1,600 -1,500

10/20-10/26 190 -- -3,200 -3,010

10/27-10/31 -- -- -- --

-------------------------------------------------------------------

390 -- -6,500 -6,110

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

--发稿 刘昕; 审校 李宏薇

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