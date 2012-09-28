〔英国金融〕金融服务监管局将公布修复Libor公信力的计划

路透伦敦9月28日电---英国最高金融监管机构周五将对涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的银行以及相关监管机构作出严厉批评,并将发布一份旨在修复利率公信力的计划,而非用其他工具替换.

英国金融服务监管局(FSA)主管官员Martin Wheatley将按下"重置按钮",重新恢复Libor的诚信.此前巴克莱(BARC.L)在6月时因涉嫌操纵Libor,被处以2.90亿英镑(4.70亿美元)的创纪录高额罚款.

"系统已经遭到破坏,需要全面的修复."一份提前获悉的Wheatley演讲稿显示.

"我们在Libor操纵事件中发现的不当行为,严重地损害了我们的信心和信任--它也伤害到了金融体系结构."

苏格兰皇家银行(RBS.L)预计将是下一个了结Libor操纵案的银行,其他银行随后也将接受处理.

Wheatley决定不采用其他备选利率,而是准备对现有的指标利率进行"全面"改革.这样,Libor的使用者可以松一口气了.

**玩忽职守**

此外,将把治理和监管权从"玩忽职守"的英国银行家协会剥离,进而转移到一家独立机构,该机构将通过公开招标挑选产生.

招标工作将由Baroness Hogg主管的独立委员会操作实施.Hogg是独立的英国公司治理监管机构Financial Reporting Council主席.

英国政府委托Wheatley报告Libor改革事宜,预计会完全支持他的结论.目前这份金融服务议案正在议会审阅,其中将会加入法律方面的变动.

Clark在声明中称:"今天的独立报告非常明确的指出,自我监督的Libor失败了.等从议会传阅回来之后,政府将做出全面回应."

**终结操纵行为**

Wheatley称,太多银行交易员试图通过操纵Libor来获取更多利润和奖金.

"没有监督他们就可以为所欲为的这样做...更糟糕的是,我们不是在谈论个别人的放肆行为,而是一个整体系统性的问题."

操纵行为将受到刑事制裁;对于提交上来的报价,将对比市场数据进行严格而详细的审核.

将鼓励更多银行参与提交Libor报价,必要时会动用"新的监管强制力量".

交易将由报价行的正规外审进行记录.提交Libor报价的银行雇员必须由英国金融服务监管局(FSA)批准.

银行将必须遵守Wheatley编制的报价提交指引,直到建立起新的独立的Libor运营机构.

在未来一年,Libor利率数量将从150个减少到20个,取消那些基于澳元、加元、新西兰元、瑞典克朗和丹麦克朗的Libor.

四个月、五个月、七个月、八个月、10个月和11个月期的Libor也都将取消,仅剩20个基于美元和英镑等此类货币的短期Libor.(完)