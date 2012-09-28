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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 11:26 BJT

《日本经济焦点》8月工业生产触及15个月低点,引发日本经济衰退担忧

* 8月工业生产较前月降1.3%,预估为降0.5%

* 企业预计9月生产减少2.9%而10月持平

* 制造业PMI显示连续第四个月萎缩

* 消费者物价下跌,距日本央行1%的目标涨幅仍然遥远

路透东京9月28日电---日本工业生产8月降至15个月低点,因对最大出口市场中国的销售下降,且受到欧元区危机打击.数据引燃对日本经济将在今年稍晚滑入衰退的担忧.

受去年震灾后的重建活动扶助,日本经济表现目前为止好于七国集团(G7)其他多数成员国,但随着重建的提振效应消退,内需不再能弥补出口的减少.

政府数据显示,8月日本工业生产减少1.3%,受电子部件与汽车生产减少拖累,降幅超过了0.5%的分析师预估.这是日本工业生产连续第二个月按月下滑,7月降幅为1.0%.

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