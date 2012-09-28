〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比回升至78.3%

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 未来三个月股票建议配比回升至78.3%
* 期待十八大政策明朗
* 消费类股建议配比下降,基建类股配比回升
作者 林琦
路透上海9月28日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为78.3%,较上月的26个月新低76.1%回升.虽然国内经济前景仍不明朗,但大盘久跌后公司估值已至新低及中共十八大即将召开,亦令基金经理短期看空情绪有所好转.
本次共有九位基金经理参与调查,本月债券建议配比升至11.8%,上月为11.2%;而现金建议配比则降至9.9%,上月为12.7%.
"QE3推出后有利于市场风险情绪的提升,资本回流新兴市场可能性在增加,加上A股进入敏感时期,短期大幅下跌的概率不大."上海一位基金经理表示.
美联储(FED)9月中旬祭出一项规模庞大的政策宽松措施以扶助美国经济,华尔街称之为第三轮量化宽松(QE3),联储将每月买入400亿美元抵押支持债券,直至就业市场前景明显改善.
预计将于10月召开的中共十八大,将选举出新一届的中共中央领导层.不少基金经理表示,期待十八大后,国家的宏观经济政策导向能够逐渐清晰.
另一位基金经理指出,市场仍在等待十八大后新一届政府的政策导向,尤其是财政政策.在目前国内经济形势下,货币政策的效果已有限.
因市场信心极度匮乏,中国股市沪综指.SSEC周三一度跌破2,000点整数关口,周四及周五有所反弹,周五早盘收报2,077点,涨1.01%.
此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,150点,较上月调查时的2,171点继续下降,不过该预测值较大盘目前位置仍高出3.5%.有五位基金经理预测沪综指可高至2,200点或以上.
**周期板块建议配比略有上升**
在行业板块方面,近期较为抗跌的消费类股建议配比明显下降,而估值较低的周期板块受到青睐,建议配比普遍回升,大量基建项目获批亦令金属、交通及基建等板块受益.
消费类股本月调查中的建议配置比例平均值为17.8%,较上月21.7%下降近4个百分点;而交通及基建板块本月的建议配比平均值为4.2%,上月为3.1%.
国家发改委9月初批复了总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,还批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488]
以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):
1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):
基金代号 A B C D E F G H I 平均值
股票 90 90 85 80 30 85 85 75 85 78.3
债券 0 0 10 6 50 0 10 25 5 11.8
现金 10 10 5 14 20 15 5 0 10 9.9
2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月
股票 78.3 76.1 79.4 80.0 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8
债券 11.8 11.2 11.8 14.5 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0
现金 9.9 12.7 8.8 5.5 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3
3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):
A B C D E F G H I
股票 0 0 0 0 - 0 0 - 0
债券 0 0 0 0 + 0 0 + 0
现金 0 0 0 0 + 0 0 - 0
4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:
基金代号 A B C D E F G
预测点位 2,250 2,200 2,100 1,900 2,300 2,000-2,200 2,200
5.下个月主要行业的建议配置比例(%):
基金代号 A B C D E F G H I
汽车 5 0 5 6 5 10 10 10 8
消费 10 20 15 20 30 0 15 20 30
电子技术 15 10 5 6 5 0 5 10 10
金融服务 25 10 15 18 15 20 25 20 5
金属及产品 20 10 5 6 0 0 15 5 0
房地产 10 10 15 8 20 30 15 5 2
交通及基础设施 0 15 5 8 0 0 0 5 5
能源 15 10 15 8 5 15 0 10 0
机械 0 10 10 15 10 25 5 5 20
其他: 0 5 10 5 10 0 10 10 20
6.主要行业配置的平均建议比例(%)
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月
汽车 6.6 5.7 6.2 7.6 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4
消费 17.8 21.7 19.4 20.0 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9
电子技术 7.3 6.8 6.8 7.0 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8
金融服务 17.0 16.4 17.0 16.6 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0
金属 6.8 5.7 7.3 7.0 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8
房地产 12.8 15.3 12.0 12.9 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9
交通及基建 4.2 3.1 4.2 2.9 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5
能源 8.7 8.7 8.1 7.3 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9
机械 11.1 11.1 12.8 12.5 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6
其它 7.8 5.6 6.1 6.3 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 (完)
--审校 张喜良
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。