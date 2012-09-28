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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:47 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索在41.80下方走势沉重

0323GMT * 美元/菲律宾披索跳空跌落41.80后走低;与其他亚洲货币一样交投清淡 * 模型卖盘及海外菲律宾工作者(OFW)资金流入令美元承压,但月末谨慎情绪及流动性清淡令跌势受限 * 汇价交投区间41.72-41.78,最新报41.74-41.75.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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