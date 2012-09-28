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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:45 BJT

〔日本债市〕月末低接买盘提振公债小涨,关注下周10年债标售

路透东京9月28日电---日本政府公债周五小幅上扬,受月末低接买盘提振,不过涨势受限,因西班牙撙节计划提升了解决欧债危机取得进展的期望,投资者风险偏好改善.

西班牙周四公布了详细的改革框架以及严格的预算案,很多人将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力.[ID:nSB1801666]

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