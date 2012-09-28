〔中国债市动态〕长假临近现券交投清淡,短线或维持窄幅震荡

路透北京9月28日电---中国银行间债市周五早盘现券总体持稳.上日因国内股市走强加之获利回吐需求渐增,债市卖压不断显现.不过交易人士指出,国庆长假临近令机构多无心交投,今日场内成交清淡,收益率几无波动.

他们并称,从节后资金面和基本面分析,料均不会对现券形成过大的扰动,短线或维持窄幅震荡走势:一方面市场对国内经济预期仍平稳,经济仍在寻底过程中;另一方面,如果节后资金面压力较大,预计央行仍将通过公开市场逆回购抚平流动性波动.

"今天就很'打酱油',基本上没什么交易,"上海一大型银行交易员称,现券在昨日出现部分卖盘,不过今天并未延续这一趋势,自开盘后收益率水平变动甚微.

在中国央行公开市场创纪录单周净投放补充流动性供给后,银行间市场周五早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS大幅下挫,其中七天期品种跌幅达100个基点(bp)至2.80%附近,较周初创下的七个月高位值跌去四成.[CN/CN]

中国将于10月1日公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.路透稍早调查显示,预计9月PMI料将微升至荣枯分水岭附近,达49.8.显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.[ID:nSB1747558]

今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

二级市场上剩余期限约6.69年的国债120010券最新双边收益率报价tCN120010=CFXM为3.3900%/3.3650%,较上日尾盘3.3900%/3.3450%几无变动.(完)