〔中国债市动态〕长假临近现券交投清淡,短线或维持窄幅震荡

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透北京9月28日电---中国银行间债市周五早盘现券总体持稳.上日因国内股市走强加之获利回吐需求渐增,债市卖压不断显现.不过交易人士指出,国庆长假临近令机构多无心交投,今日场内成交清淡,收益率几无波动.
他们并称,从节后资金面和基本面分析,料均不会对现券形成过大的扰动,短线或维持窄幅震荡走势:一方面市场对国内经济预期仍平稳,经济仍在寻底过程中;另一方面,如果节后资金面压力较大,预计央行仍将通过公开市场逆回购抚平流动性波动.
"今天就很'打酱油',基本上没什么交易,"上海一大型银行交易员称,现券在昨日出现部分卖盘,不过今天并未延续这一趋势,自开盘后收益率水平变动甚微.
在中国央行公开市场创纪录单周净投放补充流动性供给后,银行间市场周五早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS大幅下挫,其中七天期品种跌幅达100个基点(bp)至2.80%附近,较周初创下的七个月高位值跌去四成.[CN/CN]
中国将于10月1日公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.路透稍早调查显示,预计9月PMI料将微升至荣枯分水岭附近,达49.8.显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.[ID:nSB1747558]
今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
二级市场上剩余期限约6.69年的国债120010券最新双边收益率报价tCN120010=CFXM为3.3900%/3.3650%,较上日尾盘3.3900%/3.3450%几无变动.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。