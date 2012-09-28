〔中国货币市场〕七天回购利率较周初高点跌近四成,季末前资金料续宽松(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月28日电---在中国人民银行公开市场创纪录单周净投放补充流动性供给后,银行间市场周五早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS大幅下挫.其中七天期品种跌幅一度高达100个基点(bp),随后收敛至80bp,但目前3.0%左右的水平,仍较周初创下的七个月高位值跌近四成.

交易员指出,目前市场资金供给十分充裕,而且明日券商等开始提前放假,各机构长假前资金安排基本落定,因此预计季末前市场流动性有望维持这种宽松状态.

本周二,七天期回购加权利率最高冲至约4.7%水平,创下七个月以来新高.

"现在钱很好借,我们缺口也不大,隔夜就行."华南一银行交易员表示.

为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.[ID:nSB1787996][CN/MMTCN]

上海一银行交易员补充认为,多数机构应该已安排好节前资金,月末前市场流动性有望继续宽松.另外,央行此前进行的大量逆回购操作,基本在10月8日,甚至10月16日以后到期,这也有助于缓和节后可能出现的例行准备金调整补缴压力.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.而10月初正逢中秋和国庆假期,例行调准日将顺延至10月8日.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4795 2.9952 -51.57 2,070.00

七天CN7DRP=CFXS 3.0011 3.8065 -80.54 505.19

14天CN14DRP=CFXS 3.5369 3.9722 -43.53 580.92

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4834 3.0100 -52.66 742.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.0598 3.8761 -81.63 176.80

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 11.6850 21.4300 -974.50 494.37

七天<0#CN7DRPO=SS> 1.5100 3.6350 -212.50 51.01

14天<0#CN14DRPO=SS> 1.9000 2.9000 -100.00 64.11

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4733 3.0030 -52.97 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9000 3.7500 -85.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5400 3.9650 -42.50 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.4758 2.9992 -52.34 --

七天SHICNYSWD= 2.8275 3.7692 -94.17 --

三个月SHICNY3MD= 3.6865 3.6875 -0.10 --

==============================================================================(完)