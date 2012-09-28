〔科技产业〕中国对iPhone 5手机需求旺盛,照亮互联网商店

路透上海9月28日电---中国的果粉们正在互联网的灰色市场里搜寻苹果公司(AAPL.O)新推出的iPhone 5手机,这初步表明中国的需求非常旺盛.

尽管线下也有私带的iPhone手机,但最引人关注的还是淘宝这样的网络市场平台.

路透根据淘宝指数测算,过去六日iPhone 5平均成交值为713,而iPhone 4S则为314.成交值越高则表明淘宝上该物品成交越多.

这表明在中国大陆尚未正式发售的iPhone 5需求强劲.中国是苹果在全球的第二大市场,当前面对使用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统手机的竞争,苹果正在丧失市场份额.

尽管需求强劲,但对私运手机的限制使得网上销售有限,粗略估算通过淘宝售出的iPhone 5仅4,000部左右.

一淘宝卖家称,"我们从香港向大陆带iPhone 5手机,你无须担心是假货."其在淘宝上的商铺已经售出超过700部iPhone 5.(完)