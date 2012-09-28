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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 12:06 BJT

〔日圆汇率〕日本可能在G7会议上谈论强势日圆问题--财务大臣(更新版)

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路透东京9月28日电---日本财务大臣安住淳周五表示,他的继任者可能在下月举行的七国集团(G7)财长会议上讨论强势日圆给日本经济带来的风险.目前日本经济复苏正在失去动能.

安住淳对记者表示,他希望新财务大臣也能够在东京召开的G7会议和国际货币基金组织(IMF)会议上讨论日圆JPY=问题.

目前在日圆问题上,日本能够获得什么样的保证仍不得而知,但日圆持续强劲是近几年全球经济危机的副产品,因投资者在市场动荡之际往往将日圆视作避险资产.

"以历史标准来看,日圆汇率太高."安住淳称.

"我相信新任财务大臣将会在各个会议上讨论日圆和日本经济前景.我认为有必要解释日圆强势的负面作用."

日本8月工业生产降至15个月低位,因在主要出口市场中国的销售下滑和欧债危机损及市场信心,引发人们担心日本恐在今年稍晚跌入衰退.

若干位欧洲官员表示,G7财长会议将于10月11日在东京召开.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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