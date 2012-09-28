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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 11:53 BJT

《全球市场》亚股及大宗商品上扬,因市场对西班牙的紧张情绪有所缓解

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%,中国股市表现出众

* 日经指数下跌,受季末调整和中国忧虑拖累

* 欧元、澳元和大宗商品小升,美元下跌

* 西班牙公布经济改革和预算案,缓解市场情绪

路透东京9月28日电---亚股周五大多上扬,因市场乐观认为,西班牙公布的经济改革和预算案将扶助该国解决债务失衡问题.西班牙此举被视为该国为满足国际救援可能附带的条款,而预先作出的努力.

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