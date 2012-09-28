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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:45 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢在30.80处有支撑,泰国数据不佳引发干预疑虑

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* 美元/泰铢仍旧在30.80处有支撑,迄今为止的交投区间介于30.83-30.87.

* 泰国8月制造业产出数据低于预期,引发市场猜测泰国央行或出手干预汇市.

* 泰国8月制造业产出较上年同期下降11.32%,预估为下降7.0%,7月为下滑5.49%.

* 预计泰国央行可能干预泰铢走势. (完)

--编译 高琦;审校 田建华

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