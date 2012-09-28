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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:58 BJT

〔日本股市〕早盘收跌,中日紧张情势影响盖过西班牙承诺减支利好

路透东京9月28日电---日本股市日经指数周五早盘下跌,因市场担忧日本公司在中国的营业收入下滑,盖过了西班牙推出经济改革新计划和大力削减支出预算案的利好.

社群游戏公司Gree(3632.T)成为市场热点,下挫1.8%,该股周四暴跌12.3%,此前有报导称,NTT DoCoMo Inc(9437.T)计划在11月推出竞争性的移动设备使用的社交游戏网络.

Gree是主板成交值第二大的公司,而其竞争对手DeNa(2432.T)成为成交值最大的股票,小跌0.1%.

日经指数.N225早盘下跌0.3%,至8,919.44点,但持守在75日移动均线切入位8,864.45上方.

"目前没有理由买入,也没有理由卖出,当近来市况如此时,抛盘往往超过买盘,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说.

"在本季度末有一些粉饰报表的举动,但市场缺乏新资金,"他并称.粉饰报表指基金经理买入表现跑赢大盘的股票,以便在季度末改善其投资组合的表现.

东证股价指数.TOPX跌0.5%,报742.06点.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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