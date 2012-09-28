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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 12:15 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格走坚,但涨幅受限

路透新加坡9月28日电---美国10年期公债价格周五在亚洲市场上涨,但涨幅受限;此前西班牙宣布了严苛的2013年预算案,这可能会为央行采取行动帮助缓解欧元区债务危机铺平道路.

10年期公债价格上涨约2/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.647%,较美国尾盘下滑约1个基点.

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