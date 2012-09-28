〔路透基点〕台湾银团贷款规模降低,尽管海外交易量增加--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导,台湾银团贷款市场今年前九个月持续放缓,且由于近期没有大型交易,银行业人士预计全年贷款规模将令人失望.

台湾前三季已完成银团贷款规模为223亿美元,较去年同期的335亿美元降低33%.今年第三季贷款规模从前季的77亿美元升至90亿美元.

"台湾市场第三季一直相当淡静,第四季贷款规模也不太可能带来惊喜,"中国信托商业银行企业融资部门主管Phoebe Li称.

中嘉网路401.97亿台币(13.7亿美元)的再融资案或为今年余下时间唯一一笔大交易.

同时,来自澳洲、中国内地、香港和南美等地的离岸借款人继续在流动性充裕的台湾市场融资.

比如澳洲航空和Woolworths等一些公司举办了非筹资性路演,来维系与台湾业者的关系,并使得银行了解其财务状况.澳洲麦格理银行目前正在台湾市场进行2亿美元三年期子弹式定期贷款融资,由台资银行牵头且目标融资对象仅限于台湾业者.

尽管海外单日益增多,但贷款额仍较低,因这些交易规模相对较小,还有一些仍在准备中.

"我们目前看到一些中国内地和台湾公司的离岸美元融资案正处于准备阶段,但这些交易进入市场还至少需要几个月时间,因此不太可能在年底前完成,"中国信托商业银行的Phoebe Li称.

台湾银行业者今年前九个月面临的美元融资成本大幅震荡.反应台湾三个月期银行间利率的TAIFX3从今年初的125个基点降至2月的65基点,到了6月回升至90个基点,目前又下来到48个基点,而三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)则是从1月的58个基点降至当前40个基点区间的低档.

在此同时,台湾多数美元计价的贷款有一个风险分摊的机制,也就是当TAIFX3与三个月LIBOR价差超过协议水准、例如超过30个基点时,则借款人则须支付超过协议水准的溢价部份.

8月有两笔香港上市公司借款人的台湾银团贷款进行条约修正,显示本地贷款机构的浮动成本阻碍了一些交易.

一项调查约20家台湾银行业者的结果显示,三年期顶级企业贷款最低定价要求为含所有费用价格约200个基点.

多数受访银行承认,与今年初相较他们的定价要求已经有所提升,因融资成本变化大,且内部对于风险回报的控管更加严格.

并不是所有市场上的借款人提供的收益水准都符合贷款人的预期,而这样的分歧拖慢银团贷款进程,或者造成定价修正.

举例而言,中国汇源果汁集团将1.25亿美元的三年期贷款的利率加码70个基点至350个基点,而在这之前该笔贷款已在市场上募集了超过一个月时间.

此外,香港上市公司波斯登将三年期贷款规模缩小至1.5亿美元,同时也将最低参贷额度调降.银行只需要承诺2,000万美元以上即可参贷,6月推出交易时则是设下3,000万美元的门槛,含所有费用的利率为250个基点,费用率为75个基点.(完)