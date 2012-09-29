〔中国数据〕9月制造业PMI终值微升至47.9,略高于初值--汇丰

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透北京9月29日电---汇丰(HSBC)周六公布,中国9月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值小幅回升至47.9,脱离上月创下的41个月以来最低水准.
该指数略高于初值47.8,以及上月终值47.6.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.
Markit提供的新闻稿并显示,由于中国主要贸易伙伴需求仍较疲软,9月新出口订单分项指数降至44.9,为42个月最低水平.
9月投入价格和产出价格指数连续第五个月位于50下方,但双双较上月稍有回升.当月就业指数连续七个月处于荣枯分水岭之下,但较前月有所回升,近85%的多数受访厂商表示,就业水平基本不变.
中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI将于10月1日公布,接受路透调查的14位分析师预估中值显示,9月官方制造业PMI料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.[ID:nSB1747558]
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。