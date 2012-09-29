〔中国数据〕9月制造业PMI终值微升至47.9,略高于初值--汇丰

路透北京9月29日电---汇丰(HSBC)周六公布,中国9月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值小幅回升至47.9,脱离上月创下的41个月以来最低水准.

该指数略高于初值47.8,以及上月终值47.6.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿并显示,由于中国主要贸易伙伴需求仍较疲软,9月新出口订单分项指数降至44.9,为42个月最低水平.

9月投入价格和产出价格指数连续第五个月位于50下方,但双双较上月稍有回升.当月就业指数连续七个月处于荣枯分水岭之下,但较前月有所回升,近85%的多数受访厂商表示,就业水平基本不变.

中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI将于10月1日公布,接受路透调查的14位分析师预估中值显示,9月官方制造业PMI料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.[ID:nSB1747558]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)