《综述》欧洲汽车厂商在巴黎车展感叹时局不济,认为未来两年市况艰难

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 中国汽车市场放缓亦受关注
* 实力最强的汽车制造商也开始感到压力
* 大众汽车销售总监称,未来将有更多负面意外情况
* 标致汽车执行长预计明年欧洲市场不会复苏
路透巴黎9月27日电---在巴黎举行的车展上,汽车厂商们纷纷表示,由于经济复苏的希望日渐暗淡,车厂在应对经济低迷和欧洲市场消费者需求疲弱的同时,下调工厂产能和裁员已是不可避免.
汽车厂商的总裁们认为需求将会进一步下滑.多位高管周四表示,两年内情况将不会好转.
"我们预计2013年将有更多负面的意外情形,2014年也是如此."福斯汽车(大众汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)销售总监Christian Klingler表示.
欧洲经济形势恶化,尤其给面向大众市场的汽车制造商造成了影响.而豪华品牌也未能独善其身--特别是在中国市场放缓的情况下.
菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长马尔基翁内表示,在市场连续五年下滑后,汽车企业已更有可能协同关闭工厂,以应对当前欧洲产能过剩的问题.马尔基翁内亦是欧洲汽车工业协会(ACEA)的主管.
由于销售停滞,过剩产能给汽车制造商的获利带来更多压力.欧洲1-8月汽车总销量下降6.6%.
"我们都有责任在欧洲层面上循序渐进地实施重组,"马尔基翁内表示.他还称,已就劳工成本和出口等方面的税惠问题与意大利总理蒙堤进行了讨论.
法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)执行长戈恩则认为,欧洲像2009年美国那样由政府牵头重组汽车行业的可能性为零.当年通用汽车(GM.N)和克莱斯勒宣布破产,引发美国政府对汽车行业进行整顿.
相反,"每家公司得各自解决自身的问题,"戈恩在车展上接受路透电视采访时表示.
法国汽车厂商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)已表示,计划裁员逾10,000人,关闭一家装配工厂并缩减另一家的规模.该公司目前每在欧洲出售一辆车,就会亏损350欧元(450美元).
执行长Philippe Varin预计对手也将采取类似做法,并且将有一定数量的欧洲工厂不得不选择关闭.
雷诺首席运营官Carlos Tavares对路透表示,该公司拟寻求在薪资与工作条件问题上,与工会达成新的全国性协议,借以避免大规模裁员.Tavares称未来前景并不确定.
"无法看到复苏开始的迹象."Tavares说.
欲浏览欧洲各品牌汽车销售图表,请点选(r.reuters.com/has49s)
参加此次车展的各家厂商展示了基础车型,希望能够吸引注重节省的欧洲客户;同时为了吸引中国买家,它们也推出了高档车型.中国的汽车销量依然保持强劲.
8月欧洲汽车销量下挫8.5%,为连续第11个月下跌.福特汽车(F.N)、通用汽车和菲亚特FIA.MI销量领跌,一些中档品牌受到意大利、法国和德国等市场下滑的冲击较大.[ID:nSB1783648].(完)
--编译 洪曦/梁睿雪;审校 隋芬
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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