〔路透调查〕印度卢比多仓规模达近八个月高位,但大多数亚币多仓减少

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 印度卢比多仓规模为2月初以来最高
* 人民币多仓规模为4月底以来最高
* 对亚币的乐观情绪降温,印尼卢比空仓骤增
路透新加坡9月27日电---周四公布的路透调查显示,过去两周印度卢比多仓规模触及近八个月高位,人民币多仓规模亦升至五个月高位,不过投资者削减其他大多数新兴亚币多仓.
根据路透调查中的11名受访分析师,印度卢比INR=D2多仓规模增至2月初以来最高,因投资者对印度政府祭出财政和经济改革表示欢迎.
人民币CNY=CFXS多仓规模亦升至4月底以来最高,投资者在下周为期一周的假期到来前减持人民币空仓,推动人民币兑美元涨至五个月高位.
不过,根据周三和周四进行的调查,大多数其他新兴亚币多仓遭减持.
马币(林吉特)MYR=MY多仓被削去近三分之二,菲律宾披索PHP=PDSP多仓也减少近半.
印尼卢比IDR=ID空仓则增长三倍,因印尼企业的美元需求延续.
投资者对新兴亚币的乐观情绪消退,因其在主要央行刺激举措推动新兴亚币近期上扬后了结获利,而且把目光再次投向全球经济放缓和旷日已久的欧元区债务危机上.
这与9月13日公布的上份调查报告截然不同.上份报告显示,新兴亚币多仓增加,因欧洲决策者祭出应对欧洲危机的举措.
本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果ASIAPOSN如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
9月27日 -0.63 -0.79 -0.73 0.67 -0.52 -0.89 -0.35 -0.59 -0.12
9月13日 -0.59 -0.83 -1.03 0.17 -0.82 -0.25 -1.00 -1.13 -0.73
8月30日 0.07 -0.42 -0.05 0.70 -0.15 0.08 -0.44 -0.20 -0.04
8月16日 -0.01 -0.69 -0.61 0.52 0.21 0.34 -0.30 -0.48 -0.06
8月 2日 -0.34 -1.04 -1.11 -0.10 0.17 0.10 -0.60 -1.15 -0.22
7月19日 -0.35 -0.98 -1.11 0.10 0.02 0.29 -0.06 -1.13 -0.20
7月 5日 -0.08 -0.78 -0.39 0.76 0.18 0.23 0.34 -0.84 0.23
------------------------------------------------------------------------(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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