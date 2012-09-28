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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 13:14 BJT

〔日本数据〕8月房屋开工较上年同期下降5.5%,建筑订单同比增8.7%

路透东京9月28日电---日本国土交通省周五公布,该国8月房屋开工较上年同期下降5.5%,为连续第三个月下降,表明经济趋弱导致房屋投资需求低迷.

50家大型建筑公司8月接到的建筑订单较上年同期增加8.7%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here) (完)

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--编译 徐文焰;审校 隋芬

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