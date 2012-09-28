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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 13:42 BJT

〔法国数据〕第二季GDP终值为较前季持平,第一季亦为持平--INSEE

路透巴黎9月28日电---法国国家统计局周五公布,法国第二季国内生产总值(GDP)终值为较前季持平,第一季确认亦为持平.(完)

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