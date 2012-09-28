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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 13:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌破77.50并触发一些停止单

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* 美元/日圆跌破77.50日圆,触发一些停止单,目前为止跌至77.45

* 尽管向下突破,但日本买盘仍一路跟随,在77.00上方有大量与期权有关的买单.

* 不过在77.00下方埋有大型停止单,若被触发可能迅速下跌

* 从78.00下方开始仍挂有卖单,78.00上方则有停止单(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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