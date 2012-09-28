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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 14:04 BJT

〔东京汇市〕欧元盘旋于两周低位上方,此前西班牙宣布预算案

* 西班牙预算案目前缓解了市场紧张情绪

* 穆迪检视西班牙评级成为焦点

* 市场仍怀疑欧元区能否迅速采取行动

* 商品货币反弹,澳元受助于中国宽松期望

路透悉尼/东京9月28日电---欧元周五持守在两周低位上方,西班牙上日公布预算案,被许多人士视为迈向援助以稳定财政状况的一步.

欧元本季度有可能收高,但未来季度料承受压力,因前方有诸多阻碍,并非只有西班牙问题,希腊方面亦比较棘手.此前西班牙国内爆发反撙节抗议活动和地区独立威胁.

"我预计欧元将逐步下挫.西班牙信贷评级有下调的风险.希腊和国际三大机构的谈判有可能毫无进展.欧元区经济将处于脆弱状态."三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称.

欧元兑美元EUR=报1.2929美元,较纽约尾盘小幅上涨.周四时曾触及两周低位1.2828美元.200日移动均线1.2825美元左右是重要支撑位.

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