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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 14:16 BJT

〔表格〕德国8月零售销售较前月增长0.3%,增幅小于市场预估

路透柏林9月28日电---德国联邦统计局周五公布,8月实质零售销售初值为较前月增长0.3%,较上年同期下滑0.8%

以下为数据细节(%):

零售销售 12年8月 12年7月 11年8月

月变动率(实质) -0.8 -1.6 +3.6

年变动率(实质) +1.7 +0.4 +5.2

月变动率(名义) +0.3 -1.0 -0.4

年变动率(名义) +1.0 -1.2 -0.2

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值为,德国8月实质零售销售初值较前月成长0.6%.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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