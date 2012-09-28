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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 14:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元获买单支撑,突破一些停止单

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* 欧元/美元突破1.2930上方的停损单,来到1.2943.

* 在1.2970-1.3000区域集结着停止单与卖单.

* 卖家对本周稍早建立的空仓进行空头回补.

* 欧元/日圆在100.00前方有买单,部分停止单设在100.50上方. (完)

--编译 高琦;审校 蔡美珍

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