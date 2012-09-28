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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 14:19 BJT

〔澳洲股市〕微幅收高,投资者对中国刺激经济举措和欧债危机保持谨慎

路透堪培拉9月28日电---澳洲股市周五微升约0.1%,扳回盘中稍早跌幅.投资者锁定在防御类股的获利并转向景气循环类股,同时对中国可能出台刺激增长措施以及欧洲解决债务危机的能力保持谨慎.

权重股必和必拓(BHP.AX)微涨0.1%至33.04澳元,同业必拓(RIO.AX)下滑0.5%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数微升3.7点至4,387.9点,第三季共上涨7.1%.(完)

--编译 徐文焰;审校 沈以文

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