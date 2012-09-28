〔欧元债市〕德债期货开低,西班牙预算案被视作为外部援助铺路

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦9月28日电---德国公债期货周五下跌,此前西班牙公布了严厉的2013年预算案,很多人或将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力. 西班牙政府周四公布了经济改革计划以及2013年预算案,主要侧重于削减支出,而非税务措施,这激发了对于外部援助或将不久而至的预期.[ID:nSB1801666] 0603GMT,德债期货FGBLc1下跌14个跳动点,报141.43.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。