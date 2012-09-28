〔欧元债市〕德债期货开低,西班牙预算案被视作为外部援助铺路

路透伦敦9月28日电---德国公债期货周五下跌,此前西班牙公布了严厉的2013年预算案,很多人或将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力. 西班牙政府周四公布了经济改革计划以及2013年预算案,主要侧重于削减支出,而非税务措施,这激发了对于外部援助或将不久而至的预期.[ID:nSB1801666] 0603GMT,德债期货FGBLc1下跌14个跳动点,报141.43.