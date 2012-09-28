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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 14:26 BJT

〔国际油市〕布兰特原油守在112美元上方,因需求疑虑降温

路透新加坡9月28日电---布兰特原油期货周五守在每桶112美元上方,因西班牙经济改革计划缓解了投资者对欧洲财政危机的忧虑,使石油需求增长反弹的希望重燃.此外,中东供给疑虑也提供了支撑.

亚洲股市、基本金属和金价全部上涨,因西班牙宣布的2013年预算案主要是基于削减支出.

但有人认为西班牙只是决策者要克服的诸多障碍之一,欧洲整体前景依然黯淡,这可能会限制油价进一步涨幅.

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